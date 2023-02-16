Beşiktaş Kulübü, depremzedeler için çadır kent kurdu

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamaya göre, vatandaşların barınma ve ısınma ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılan projede kullanılacak ısı yalıtımlı çadırlar, tırlarla deprem bölgesine gönderildi.

Açıklamada, çadır kentlerin Kahramanmaraş ve Hatay'da tamamlandığı, Adıyaman'dakinin ise kurulum işlemlerinin devam ettiği belirtildi.