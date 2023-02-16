Beşiktaş Maxim’i kadrosuna kattı! İşte sözleşme detayları...

Merkez üssü Kahramanmaraş olmakla birlikte 10 ilde etkili olan ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan 7,7'lik deprem sonrası yaralar sarılmaya devam ederken, spor camiası tek yürek oldu. 7,7'lik deprem sonrası birçok spor kulübünü de etkiledi ve bazı takımlar ligden çekilme taleplerini TFF'ye iletti. TFF'de verdiği kararla Hatayspor, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un çekilme kararını onayladığını açıklamıştı. 4 büyük takım ve diğer futbol kulüpleri de bunun üzerine ligden çekilen takımda forma giyen oyuncuları sezon sonuna kadar kadrosuna katarak destek transferi yapma kararı aldı. Beşiktaş'ta Gaziantep FK'den Alexandru Maxim'i kadrosuna kattığını açıklamıştı. İşte Maxim'in sözleşme detayları...

MAXİM'İN OPSİYONU VAR!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar sonrası Gaziantep FK'dan Alexandru Maxim'i kiralık olarak kadrosuna katan Beşiktaş, Rumen futbolcuyu dün İstanbul'a getirdi. 32 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı ekip için sağlık kontrollerinden geçerken yeni takımına da imza attı. Tecrübeli 10 numara ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varılırken, kendisine bu süre zarfında 400 bin Euro maaş ödenecek. Oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonunun yer alacağı aktarıldı. Siyah-beyazlılar, TFF'nin tanıdığı hak kapsamında Maxim'i 9. yabancı olarak sahaya sürebilecek. 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 21 lig maçında 4 gol atıp 6 asist gerçekleştirdi.

BİR GÖRÜŞ

Ogün ŞAHİNOĞLU

DELE ALLİ'Yİ UNUTTURMAK İÇİN ALINDI

Beşiktaş, sezon başında İngiliz futbolunun sönük yıldızı Dele Alli'yi transfer ederken büyük umutları da beraberinde getirmişti. 26 yaşında kayıp giden bir isim olmaktan kurtulmak için önünde önemli bir fırsat olan Dele Alli, Beşiktaş'ın hayal kırıklığı yaratan en önemli transferler listesinde zirveyi zorlar… Teknik direktör Şenol Güneş özellikle savunmadaki problemlerin dışında, orta sahadaki oyuncuların hücuma etkisizliğinden de zaman zaman dem vuruyordu. Şut atmaktan korkan, mental olarak saha içi karar mekanizması zayıflayan Dele Alli'yi unutmaya çalışmak için Alexandru Maxim transfer edildi. Rumen futbolcu, Beşiktaş'ın orta alanda aradığı öz güveni, cesareti ve hücum zenginliğini sahaya yansıtabilecek bir isim. Gaziantep'e ayak bastığı günden bu yana her sezon takımının en önemli ismi olduğunu istatistiklere de yansıtıyordu. Maxim, Gaziantep formasıyla 115 maça çıkıp 43 gol, 23 asiste imza attı. Sahada seçeneği çok fazla olan bir oyuncu. 10 numara, sol kanat, forvet, sağ kanat… Hepsinin üstesinden gelebiliyor. Maxim sezon sonuna kadar Şenol Güneş'in elini rahatlatıp, gemiyi limana sağlıklı bir şekilde yanaştırmaya yardım edebilecek en doğru seçenek.