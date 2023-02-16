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Giriş Tarihi: 16.2.2023 13:49

Beşiktaş transfer için için harekete geçti! Mateus Quaresma...

Beşiktaş transfer için için harekete geçti! Mateus Quaresma...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. siyah-beyazlı ekip, ilk olarak Vincent Aboubakar'ı ardından Hadziahmetovic, Onur Bulut gibi önemli isimleri kadrosuna kattığını açıklamıştı. Beşiktaş'ın transferinde hedefinde şimdi de Arouca'da forma giyen sol bek Mateus Quaresma var.

Tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Portekiz Ligi ekiplerinden Arouca'da forma giyen Mateus Quaresma'yı gündemine aldı.

26 yaşındaki Brezilyalı sol bek için girişimlerini hızlandıran Siyah-Beyazlılar, oyuncuyla anlaşmaya çok yakın. Sol kanadını da güçlendirmek isteyen Beşiktaş, tecrübeli oyuncu için Portekiz ekibine 1 milyon euro teklif etti. Arouca'nın bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

3.5 YIL İÇİN 1 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ
Quaresma'ya ise 3.5 yıl için 1 milyon euro maaş teklif eden Siyah-Beyazlılar, transfer sezonu bitmeden kadrosuna yeni bir isim daha katmayı planlıyor. Bu sezon 28 maçta forma giyen Brezilyalı yıldız, 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Toplamda ise 87 karşılaşmada oynayan Sambacı'nın 1 gol ve 4 asisti bulunuyor. Quaresma, Arouca dışında Cascavel, Lajeadense America RJ ve Lodrina gibi takımların formasını giydi. 2020 yılında Brezilya ekibi Lajeadense'den 80 bin Euro karşılığında Arouca'ya transfer oldu.

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Beşiktaş transfer için için harekete geçti! Mateus Quaresma...
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