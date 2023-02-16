Fenerbahçeli sporcular, kan bağışı etkinliğine katıldı

Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek olan kan bağışı etkinliğinde, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın teknik ekip ve oyuncuları yeraldı.

Sabah antrenmanının ardından Samandıra'dan çıkan Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek de Ülker Stadyumu'na geldi.

Futbol ve basketbol takımının yanı sıra, çeşitli branşlardaki farklı yaş kategorilerinden sporcular ile antrenörler, kan bağışında bulundu.

Kan verdikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, böyle bir organizasyonun yapılmasından dolayı kulübe teşekkür etti.

Yunan çalıştırıcı, böyle durumlarda spor kulüplerinin sosyal anlamda hayatın farklı noktalarına da etki ettiğini diye getirerek, "Burada geçirdiğim sürede çok fazla insan geldiğini gördüm. Kulübün çağrısının nasıl büyüdüğünü gördüm. Sporun ve spor kulüplerinin, sahada mücadele etmenin yanında hayatın bu alanına yapabildiği etki de burada görülüyor. Zor bir süreç, bunun farkındayım. Kulübümün yaptığı organizasyon ve katılımla gurur duyduğumu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Türk ve Yunan halkının birbirine çok benzediğini aktaran Dimitris Itoudis, "Biz komşuyuz. Çok fazla ortak noktamız var. Bir araya gelmek için böyle trajedilerin olması gerekmiyor. Sadece Yunanistan'dan gelen ekipler değil, 1 canı kurtarmak için dünyanın farklı noktalarından gelen herkes birer kahraman. Türk, Yunan, Alman, Japon, Çinli diye ayırmadan, herkese teşekkür etmek gerekiyor. Ben bir basketbol antrenörüyüm. 52 yaşındayım ve politikacı değilim. Uzun süredir ülkemin dışında görev yapıyorum. Türk halkı ve Yunan halkının çok fazla ortak yönü var." diye konuştu.

ITOUDİS, SÖZLERİNİ ŞÖYLE TAMAMLADI:

"İyi yaptığımız her şeyi, elimizden gelenleri yaptık. Yunanistan'da benzer bir felaket olduğunda ya da zor bir durum olduğunda Türkiye'deki ekiplerin en iyi şekilde yardımcı olmaya çalıştığını biliyoruz. Her birimiz de elimizden gelenin en iyisini burada yapmaya çalışıyoruz. Kameraya yansımayanlar da var. Bazı insanlar yaptıklarının görülmesini istemiyor. Yunanistan'daki arkadaşlarımız 5 tırlık eşya, ilaç ve hijyen malzemeleri gönderdi. Bunları reklam olması için bahsetmiyorum, aradaki dayanışmayı göstermek için söylüyorum. Bu süreçte 2 halk, birbirine gereken dayanışmayı gösteriyor."

YANDAŞ: "KAN BAĞIŞI ÇOK ÖNEMLİ BİR YARDIM"

Kan bağışı organizasyonuna katılan futbolculardan Mert Hakan Yandaş, sözlerine vefat eden vatandaşlara rahmet, yakınlarına da başsağlığı dilerek başladı.

İlk günden bu yana seferber olan herkese teşekkür eden Yandaş, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından Allah razı olsun. İlk günden bu yana insanları teşvik ettiği için kulübümüze de teşekkür ediyorum. Kan bağışı çok önemli bir yardım. Bunu insanlarımız unutmasın. Orada hala yaralı vatandaşlarımız var. Kana çok ihtiyaç oluyor. Herkesi hem buraya hem de kan verebileceği bütün alanlara davet ediyorum. Birlik ve beraberlik, ülkemizin doğuşundan bu yana var. Kan vermeyi unutmayalım." şeklinde konuştu.

Uzun vadede depremden etkilenen bölge halkının unutulmaması gerektiğini de hatırlatan tecrübeli futbolcu, "Kısa vadede yapabileceklerimizi yapmak için seferber olduk. Burada kişilerin ya da kurumların önemi yok, birlik ve beraberliğin önemi var. Orada yaşamını devam ettirmeye çalışan insanlarımız var. Onlar bizim canımız. Yaşanan felaket çok üzücü. Ne yapsak az kalır. Hem kendi adıma hem de kulübümüz ve takım arkadaşlarım adına oradaki kimseyi unutturmayacağımızı söyleyebilirim. Unutulduğunu hissettiğimiz ve düşündüğümüz dönemde tekrar onların yanında olmayı planlıyoruz. İnsan unutabilen bir varlık ama onlara ne kadar destek olsak az. Hem ülkemiz hem de kendimiz adına unutturmayacağımızın sözünü verebilirim." değerlendirmesinde bulundu.