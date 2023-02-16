Galatasaray Divanında Volkan Demirel’e alkış!

G.Saray'da Şubat ayı Divan Toplantısı deprem gündemiyle yapıldı. Başkan Dursun Özbek, yaraları sarmak adına memleket tutkusuyla çalıştıklarını söyledi. Kulüp genel sekreteri Eray Yazgan, yardımlar hakkında üyelere bilgi verirken, "9 günde 87 tır ve toplamda bin 750 ton insani yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştırdık. Bunun içinde 64 jeneratör, 2 bin 350 koli hijyen malzemesi, bin 36 ısıtıcı, 7 bin 922 battaniye ve yorgan, 13 bin 32 koli onar kiloluk koliler halinde gıda maddesi, 5 bin koli su var" dedi. Divanda Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e alkışla destek verilirken, bölgede hayatını kaybeden Meksika arama kurtarma köpeği Proteo da anıldı.