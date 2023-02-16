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Giriş Tarihi: 16.2.2023 09:48

Günay Güvenç'in yeni takımı belli oldu! İsmi Galatasaray ile anılmıştı...

Günay Güvenç’in yeni takımı belli oldu! İsmi Galatasaray ile anılmıştı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da forma giyen Günay Güvenç'in yeni takımı belli oldu. Günay'ın ismi Galatasaray ile anılırken, yeni takımı Selçuk İnan'ın hocalığını yaptığı Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa, Gaziantep FK forması giyen Günay Güvenç ile prensipte anlaşma sağladı.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Günay Güvenç'te mutlu sona ulaştı.

İstanbul ekibi, deprem felaketi sebebiyle ligden çekilen Gaziantep FK forması giyen Günay Güvenç'i kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Gaziantep ile anlaşmaya vardı.

31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, 163 kez Gaziantep formasını terletti. Kırmızı siyahlı ekiple sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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Günay Güvenç'in yeni takımı belli oldu! İsmi Galatasaray ile anılmıştı...
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