Günay Güvenç’in yeni takımı belli oldu! İsmi Galatasaray ile anılmıştı...

Kasımpaşa, Gaziantep FK forması giyen Günay Güvenç ile prensipte anlaşma sağladı.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Günay Güvenç'te mutlu sona ulaştı.

İstanbul ekibi, deprem felaketi sebebiyle ligden çekilen Gaziantep FK forması giyen Günay Güvenç'i kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Gaziantep ile anlaşmaya vardı.

31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, 163 kez Gaziantep formasını terletti. Kırmızı siyahlı ekiple sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.