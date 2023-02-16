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Giriş Tarihi: 16.2.2023 13:52 Son Güncelleme: 16.2.2023 13:57

Juan Mata'dan Türkiye'ye destek! Depremzedeler için formasını bağışladı

Juan Mata’dan Türkiye’ye destek! Depremzedeler için formasını bağışladı

Galatasaray'ın yıldız İspanyol oyuncusu Juan Mata da ülkemizde yaşanan depremlere kayıtsız kalmadı. İmzalı Galatasaray formasını bağışladı. İşte detaylar..

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilimizi ağır bir şekilde etkileyen deprem felaketinin ardından tüm spor dünyası adeta tek yürek olmuştu. Futbolcular imzalı formalarını açık arttırmaya çıkartarak orada zarar göre depremzedelere bağışlıyordu.

JUAN MATA DA FORMASINI VERDİ
Galatasaray sezon başında kadrosuna kattığı bir diğer yıldızı İspanyol Juan Mata da depremzedeler için imzalı Galatasaray formasını açık arttırmayla satışa sundu.

Son olarak Manchester United forması giyen 34 yaşındaki Juan Mata, bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olmuştu. Dries Mertens ve Mauro Icardi'yle beraber gelen Juan Mata heyecan yaratmıştı.

SÖZLEŞMESİNDE OPSİYONU VAR
Sabah'ın haberine göre; lig ve kupada 4 kez ilk 11'e giren tecrübeli oyuncunun, sözleşmesinde opsiyonun devreye girmesi için en az 20 maçta 45 dakika sahada kalması gerek.

ZANİOLO GELDİ, FORMA ŞANSI ZOR
Galatasaray'da Dries Mertens'i yedeği olarak daha çok oynayan Juan Mata'nın Nicolo Zaniolo'nun da gelmesiyle dakikalarının düşeceği tahmin ediliyor. Şu ana kadar 3 gol-1 asistlik katkı yapabilen Mata, hocası Okan Buruk'un ana planlarında yer almıyor.

SEZON SONU AYRILIK
Galatasaray'da 1.9 milyon Euro kazanan Juan Mata'yla sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Mata'nın kariyerine İspanya'da devam etmesi muhtemel.

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Juan Mata'dan Türkiye'ye destek! Depremzedeler için formasını bağışladı
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