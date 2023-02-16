Kasımpaşa, Gaziantep’ten Günay Güvenç’i kiraladı!

Kasımpaşa, ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK'nın kaptanı Günay Güvenç'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti. Yapılan anlaşmaya göre tecrübeli oyuncu için satın alma opsiyonu bulunmuyor. Güvenç, sezon sonunda Gaziantep FK'ya dönecek.