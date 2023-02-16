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Giriş Tarihi: 16.2.2023 15:22 Son Güncelleme: 16.2.2023 15:44

Kasımpaşa, Gaziantep'ten Günay Güvenç’i kiraladı!

DHA
Kasımpaşa, Gaziantep’ten Günay Güvenç’i kiraladı!

Asrın felaketi sebebiyle ara transferin uzatılmasından sonra ligden çekilen Gaziantep'in öne çıkan isimleri Süper Lig'den başka takımlara gidiyor. Bunlardan bir tanesi de Gaziantep kalesini koruyan Günay Güvenç oldu. Tecrübeli kaleci, Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı.

Kasımpaşa, Gaziantep FK forması giyen kaleci Günay Güvenç'i sezon sonuna kadar kiraladı.Türkiye Futbol Federasyonu'nun transfer dönemini uzatması ve depremden etkilen bölgelerde ligden çekilme kararı alan takımların oyuncularını kadrolarına katma hakkı tanıması dolayısıyla Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kasımpaşa, ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK'nın kaptanı Günay Güvenç'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti. Yapılan anlaşmaya göre tecrübeli oyuncu için satın alma opsiyonu bulunmuyor. Güvenç, sezon sonunda Gaziantep FK'ya dönecek.

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Kasımpaşa, Gaziantep'ten Günay Güvenç’i kiraladı!
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