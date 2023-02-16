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Giriş Tarihi: 17.2.2023 00:14 Son Güncelleme: 17.2.2023 00:20

Son dakika haberi: Galatasaray, Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi kadrosuna kattı! İşte sözleşmenin detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray, Hatayspor’dan Sam Adekugbe’yi kadrosuna kattı! İşte sözleşmenin detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray, Süper Lig'den çekildiğini açıklayan Hatayspor'un 28 yaşındaki sol beki Sam Adekugbe'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı. İşte tüm detaylar...

Galatasaray, deprem felaketinin ardından ligden çekilme kararı alan Hatayspor'dan Adekugbe'yi satın alma opsiyonuylu renklerine bağladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Galatasaray Sportif A.Ş., profesyonel futbolcu Samuel Ayomide Adekugbe'nin satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hatayspor Kulübü Derneği ve oyuncu ile anlaşma sağladı. Konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şu şekilde: Profesyonel Futbolcu Samuel Ayomide Adekugbe ve Kulübü Hatayspor Kulübü Derneği ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 1.000.000 Euro'dur."

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Son dakika haberi: Galatasaray, Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi kadrosuna kattı! İşte sözleşmenin detayları...
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