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Giriş Tarihi: 16.2.2023 13:19 Son Güncelleme: 16.2.2023 14:04

Trabzonspor'un hatıra bileti çağrısı için Fenerbahçe harekete geçti! 1000 adet bilet satın alındı...

İHA
Trabzonspor’un hatıra bileti çağrısı için Fenerbahçe harekete geçti! 1000 adet bilet satın alındı...

Merkez üssü Kahramanmaraş olmakla birlikte 10 ilde etkili olan ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremler sonrası yaralar sarılmaya devam ederken, tüm spor kulüpleri, yöneticileri, futbolcular ve kulüp başkanları da tek yürek oldu. Trabzonspor'da depremin ilk gününden beri yardımlarını sürdürdü. Bordo-mavili ekip, Uefa Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Basel maçı öncesi hatıra bileti satışa çıkardığını duyurmuştu. Fenerbahçe'de Trabzonspor'un bu çağrısına sessiz kalmayarak 1000 adet hatıra bileti satın aldığını açıkladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olmakla birlikte 10 ilde etkili olan ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremler sonrası yaralar sarılmaya devam ederken, tüm spor kulüpleri, yöneticileri, futbolcular ve kulüp başkanları da tek yürek oldu.

Trabzonspor'da depremin ilk gününden beri yardımlarını sürdürdü. Bordo-mavili ekip, Uefa Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Basel maçı öncesi hatıra bileti satışa çıkardığını duyurmuştu. Fenerbahçe'de Trabzonspor'un bu çağrısına sessiz kalmayarak 1000 adet hatıra bileti satın aldığını açıkladı.

Trabzonspor'da Fenerbahçe'nin bu yardım çağrısına karşılık vermesi sonrası şu sözleri aktardı: "Fenerbahçe Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır. Fenerbahçe Kulübü'ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz."

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Trabzonspor'un hatıra bileti çağrısı için Fenerbahçe harekete geçti! 1000 adet bilet satın alındı...
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