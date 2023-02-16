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Giriş Tarihi: 16.2.2023 11:25

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan deprem bölgesine ziyaret

AA
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan deprem bölgesine ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu temsilcileri, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenleri ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre başkan Mehmet Büyükekşi'nin talimatları doğrultusunda temsilciler kurulu başkanı Gökhan Özsavaş ile kurul raportörü Ertuğrul Arslan, Adana, İskenderun ve Hatay'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Özsavaş, İskenderun'da deprem anında yaralanması sonrası Adana'da hastanede ameliyat olarak tedavi sürecine devam eden TFF Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcisi Mehmet Yaşar Düzen'i, Adana Bölge Müdürü Akif Oflaz ile ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ardından İskenderun ile Hatay'da evleri yıkılan ve deprem bölgelerinde arama kurtarama faaliyetlerinde görevli temsilcileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Özsavaş, temsilcilerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan deprem bölgesine ziyaret
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