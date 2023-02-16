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Giriş Tarihi: 16.2.2023 09:47

Vincent Aboubakar'dan Ronaldo itirafı! "Bana gitme dedi"

Vincent Aboubakar’dan Ronaldo itirafı! Bana gitme dedi

Ara transfer döneminde Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a transfer olan Vincent Aboubakar, Al-Nassr'dan ayrılma sürecinde Cristiano Ronaldo'nun kendisine takımda kalması yönünde telkinde bulunduğunu açıklayarak, Ronaldo'nun kendisine, "Bana gitme burada kal" ifadeleri kullandığını açıkladı.

Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Al-Nassr'dan ayrılık sürecinde Cristiano Ronaldo'yla yaşadığı diyalogu anlattı.

Fransız basınına konuşan Aboubakar yaptığı açıklamada Beşiktaş'a transferi öncesi Cristiano Ronaldo'yla konuştuğunu itiraf ederek, "Biraz konuştuk ve Cristiano takımda kalmamı istediğini söyledi. Ona 'Hayır, ailevi nedenlerden dolayı ayrılmak istiyorum' dedim." açıklamasını yaptı.

Al-Nassr'dan ayrılmasındaki en önemli sebebin ailesine daha yakın olma isteği olduğunu belirten Kamerunlu yıldız, "Bana ailemin nerede yaşadığını sordu, Fransa'da yaşadıklarını söyledim. Bu yüzden Türkiye'ye gitmek istediğimi, bu şekilde onlara daha yakın olabileceğimi belirttim. O da bana 'Bu daha iyi, ailen gerçekten uzağındaysa işler daha karmaşık olur' dedi. Ben Türkiye'ye gitmeye kararlı ve istekliydim" ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki Vincent Aboubakar, üçüncü kez geldiği Beşiktaş formasıyla bu sezon 4 maçta 240 dakika süre alırken henüz fileleri havalandıramadı.

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Vincent Aboubakar'dan Ronaldo itirafı! "Bana gitme dedi"
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