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Giriş Tarihi: 17.2.2023 10:52

Adana Demirspor ile Beşiktaş, depremzedelere yardım için temsili maç yapacak

Adana Demirspor ile Beşiktaş, depremzedelere yardım için temsili maç yapacak

Adana Demirspor, Beşiktaş ile depremzedelere yardım için temsili bir maç yapacağını duyurdu.

Adana Demirspor, Beşiktaş ile depremzedelere yardım için temsili bir maç yapacağını duyurdu.

Mavi-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Temsili maçlarımızda deprem bölgesi için tek yürek oluyoruz. Bu kapsamda ikinci temsili maçımızı Beşiktaş ile gerçekleştiriyoruz." denildi.

Açıklamada, fiziki olarak herhangi bir müsabaka yapılmayacağı, biletlerin bugün saat 12.00'de satışa çıkarılacağı belirtildi. 19 Şubat saat 20.00'de gerçekleşecek temsili maçın bilet fiyatları da belli oldu.

Protokol tribünü 1000 lira, loca 750 lira, VIP tribün 200 lira, batı tribün 99 lira ve diğer tribünler 49 liradan satışa çıkacak.

Tüm geliri depremden etkilenen vatandaşlara aktarılacak karşılaşma için bilet almak isteyenlerde PassoLig kart zorunluluğu aranmayacak.

Ayrıca www. passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden alınacak biletler için Passo'nun herhangi bir hizmet ücreti almayacağı belirtildi.

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Adana Demirspor ile Beşiktaş, depremzedelere yardım için temsili maç yapacak
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