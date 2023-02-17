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Giriş Tarihi: 17.2.2023 09:26

Angel Di Maria Galatasaray için kararını verdi! Galatasaray'a gidecek mi?

Angel Di Maria Galatasaray için kararını verdi! Galatasaray’a gidecek mi?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek içi harekete geçti. Kadrosuna ilk olarak Kaan Ayhan'ı katan sarı-kırmızılı ekip, en son Hatayspor'da forma giyen Sam Adekugbe transferini duyurmuştu. Galatasaray, şimdi de sürpriz bir transfer için harekete geçerken, Arjantinli yıldız Di Maria'nın Galatasaray'a transferinin şimdilik mümkün görünmediği bilgisi İtalya'da gündeme geldi.

Bir süredir adı Galatasaray'la anılan Juventuslu yıldız Angel Di Maria'yla ilgili İtalya'dan yeni bilgi paylaşıldı.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun paylaştığı habere göre Angel Di Maria'nın Süper Lig'in transfer döneminin son gününde Türkiye'ye gelmeyeceğini belirtti. Arjantinli yıldızın sezonu Juventus'ta tamamlama kararı verdiği ifade edilirken gelecekte anlaşma durumunun olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Di Maria bilindiği gibi Ocak ayında Arjantin'le Dünya Kupası zaferi kaldırmıştı.

Sezon başında PSG'den Juventus'a bedelsiz olarak giden Di Maria, Juventus'ta çıktığı 18 maçta 3 gol 6 asistlik katkı sağladı.

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Angel Di Maria Galatasaray için kararını verdi! Galatasaray'a gidecek mi?
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