Beşiktaş Fabio Borini için ısrarını sürdürüyor! Borini’nin Beşiktaş’a transfer şartı...

Beşiktaş'ın bir süredir kadrosuna katmak istediği Fabio Borini ile pazarlık masasında olduğu ortaya çıktı.

İtalyan basını, Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Borini için 2 milyon euro bonservis isteyen VavaCars Fatih Karagümrük'le yaptığı pazarlığın yanı sıra Borini'yle de sözleşme detayları konusunda anlaşma zemini aradığını duyurdu.

Beşiktaş'ın Borini'nin bonservisi için 1 milyon euronun biraz üzerinde bir rakama Karagümrük'ü ikna etmeye çalıştığı ifade edilirken, İtalyan oyuncunun ise 1.7 milyon eurodan 1,5 yıllık sözleşme ve bonuslar içeren sözleşmede ısrarcı olduğu vurgulandı.

Haberin devamında, sürecin ara transfer dönemi içinde bitmemesi halinde, sezon sonuna da sarkabileceği yer aldı.

VavaCars Fatih Karagümrük forması altında bu sezonki performansıyla dikkat çeken Fabio Borini, 21 maçta 14 gol, 7 asistlik performans sergiledi.