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Giriş Tarihi: 17.2.2023 12:51

FIFA Vakfı, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 1 milyon Dolar yardımda bulunacak

İHA
FIFA Vakfı, Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere 1 milyon Dolar yardımda bulunacak

FIFA Vakfı, depremzedeler için 1 milyon dolar tutarında insani yardım sağlayacaklarını açıkladı. Bu yardımın, temel insani yardım malzemelerinin satın alınması ve dağıtılmasının yanı sıra temin edilmesi için kullanılacağı belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde zarar gören vatandaşlar için ulusal ve uluslararası yardımlar gelmeye devam ediyor.

FIFA da resmi sitesinden yaptığı açıklamada, FIFA Vakfı'nın Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 1 milyon Dolar tutarında insani yardım sağlayacağını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Suriye Futbol Federasyonu (SFA) ile yapılan istişarelerin ardından bu yardımın, temel insani yardım malzemelerinin satın alınması ve dağıtılmasının yanı sıra temin edilmesi için kullanılacağı belirtildi.

FIFA atılacak adımlar konusunda TFF ve SFA ile iş birliğine devam edileceğini de aktardı.

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FIFA Vakfı, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 1 milyon Dolar yardımda bulunacak
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