Miguel Crespo F.Bahçe’den yeni sözleşme için 1.5 milyon Euro istiyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçerken, bir yandan da takımdan gönderilecek ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncuların durumu merak ediliyor.

Ara transfer döneminde ilk olarak Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, ardından Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i kadrosuna katmıştı.

Portekiz'in Estoril takımından gelen Miguel Crespo'nun sözleşmesi bu sezon sonu sona erecek.

Crespo, yeni sözleşme imzalamak için Sarı-lacivertli ekipten, 1.5 milyon Euro talep ediyor.

CRESPO 1.5 MİLYON EURO İSTİYOR!

SÖZLEŞMESİ 2024'te bitecek Miguel Crespo ile F.Bahçe yönetimi kontrat uzatmak için görüşmelere başladı. Portekizli oyuncu, 500 bin Euro olan maaşına zam istedi. Sarılacivertli yöneticilerin ilk teklifi yıllık 1 milyon Euro oldu. 26 yaşındaki orta sahanın, 1.5 milyon Euro seviyesinde bir ücret beklentisi bulunuyor. Yeni mukavelede orta yolun bulunması ve Crespo ile 3 yıllık sözleşme yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 16 maça çıkan Miguel Crespo 2 gol 1 asist kaydetti. Portekizli oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro