Murat Sancak’tan transfer açıklaması! Midtsjö, Adana Demirspor’a mı gidiyor?

Süper Lig'de asrın felaketi sebebiyle iki kez uzatılan ara transfer döneminde hareketlilik yaşanıyor. Yaşanan deprem felaketi sonrası Hatayspor ve Gaziantep FK Süper Lig'den çekildiklerini açıklamış ve oyuncularını diğer Süper Lig ekiplerine kiralık olarak göndermişti.
MIDTSJÖ AYRILIYOR MU?
Ara transfer dönemi devam ederken, Galatasaray'ın oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün de başka takıma gideceği iddiaları gündeme gelmişti. Adana Demirspor ile adı anılan oyuncu için kulüp başkanı Murat Sancak'tan açıklama geldi.
Bir taraftarın yaptığı "Adana Demirspor, Fredrik Midtsjö'nün kiralık transferi için Galatasaray ile anlaşmaya vardı." paylaşımına başkan Murat Sancak yanıt verdi. Başkan Sancak, anlaşmanın doğru olmadığını ifade ederken, "Gündeme gelmedi bile" dedi.