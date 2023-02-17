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Giriş Tarihi: 17.2.2023 16:09 Son Güncelleme: 17.2.2023 16:23

Murat Sancak'tan transfer açıklaması! Midtsjö, Adana Demirspor'a mı gidiyor?

Murat Sancak’tan transfer açıklaması! Midtsjö, Adana Demirspor’a mı gidiyor?

Yaşanan asrın felaketi sonrası TFF, Süper Lig'deki ara transfer dönemini ikinci kez uzatırken, takımlar da transfer hareketliliği yaşanıyor. Galatasaray'da forma şansı bulamayan ve mutsuz olduğu ifade edilen Fredrik Midtsjö'nün başka takımlara gideceği iddia edilmişti. Adana Demirspor ile adı anılan oyuncu için başkan Murat Sancak'tan yanıt geldi.

Süper Lig'de asrın felaketi sebebiyle iki kez uzatılan ara transfer döneminde hareketlilik yaşanıyor. Yaşanan deprem felaketi sonrası Hatayspor ve Gaziantep FK Süper Lig'den çekildiklerini açıklamış ve oyuncularını diğer Süper Lig ekiplerine kiralık olarak göndermişti.

MIDTSJÖ AYRILIYOR MU?

Ara transfer dönemi devam ederken, Galatasaray'ın oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün de başka takıma gideceği iddiaları gündeme gelmişti. Adana Demirspor ile adı anılan oyuncu için kulüp başkanı Murat Sancak'tan açıklama geldi.

Bir taraftarın yaptığı "Adana Demirspor, Fredrik Midtsjö'nün kiralık transferi için Galatasaray ile anlaşmaya vardı." paylaşımına başkan Murat Sancak yanıt verdi. Başkan Sancak, anlaşmanın doğru olmadığını ifade ederken, "Gündeme gelmedi bile" dedi.

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Murat Sancak'tan transfer açıklaması! Midtsjö, Adana Demirspor'a mı gidiyor?
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