Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın El Shaarawy planı ortaya çıktı!

Sol bek, ön libero ve sol kanat için çalışmalarına devam eden Beşiktaş yönetimi, gündemde sıcaklığını koruyan Stephan El Shaarawy için temaslarını sürdürüyor.

Ara transfer dönemi bitmeden Mısır asıllı İtalyan oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlı ekip, hem Roma'nın bonservis isteğine hem de tecrübeli kanadın sezon sonunu işaret etmesine takılmıştı. Beşiktaş cephesi bu gelişme sonrası Shaarawy tarafıyla bir görüşme daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

30 yaşındaki futbolcuya, "Şimdiden görüşelim anlaşalım, imzaları sezon sonunda atalım" mesajı iletilecek. Tarafların anlaşması halinde Kara Kartal, yıldız oyuncuyu sezon bitince kadrosuna resmi olarak dahil edecek.