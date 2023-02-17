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Giriş Tarihi: 17.2.2023 15:16

Son dakika haberi: Andrea Pirlo'ya şok haber! Oğlu Torino'da saldırıya uğradı

Son dakika haberi: Andrea Pirlo’ya şok haber! Oğlu Torino’da saldırıya uğradı

Son dakika haberi: Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü çalıştıran İtalyan teknik adam Andrea Pirlo'ya kötü bir haber geldi. Pirlo'nun oğlu Nicolo Pirlo, İtalya'da taşlı bir saldırıya uğradı. Nicolo Pirlo yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte detaylar...

İtalyan futbolunun efsane ismi ve Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo'nun oğlu Nicolo Pirlo skandal bir saldırıya uğradı. Nicolo Pirlo sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösterdi.

TAŞLI SALDIRIYA UĞRADI

Andrea Pirlo'nun oğlu Nicolo Pirlo, Torino'da taşlı saldırıya uğradı. Bir grup saldırganın aracına taş attığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Nicolo Pirlo, "Arabayı tekmeleyip üzerimize taş attılar. Neyse ki araçtan hiç inmedik." sözleriyle yaşananları anlattı.

TEPKİ GÖSTERDİ

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Nicolo Pirlo, "Torino'nun merkezinde arabaya taş atan ve tekmeleyen dört adam bulmak normal mi?" sözleri ile tepkisini dile getirdi.

DURUMU İYİ

Saldırı sırasında aracından inmeyen Nicolo Pirlo'nun yaralanmadığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

TEHDİT MESAJLARI DA ALMIŞTI

2021 yılında Andrea Pirlo Juventus'u çalıştırırken, oğlu Nicolo Pirlo bazı taraftarlar tarafından tehdit edilmişti.

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Son dakika haberi: Andrea Pirlo'ya şok haber! Oğlu Torino'da saldırıya uğradı
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