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Giriş Tarihi: 17.2.2023 15:09

Son dakika haberi: Fenerbahçe Jin-ho Jo ile profesyonel sözleşme imzaladı

Son dakika haberi: Fenerbahçe Jin-ho Jo ile profesyonel sözleşme imzaladı

Son dakika haberi: Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Güney Kore’nin Jeonbuk kulübünden transfer ettiği 2003 doğumlu genç futbolcu Jin-ho Jo ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Güney Kore'nin Jeonbuk kulübünden akademisine transfer ettiği 2003 doğumlu genç futbolcu Jin-ho Jo'yla profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli ekibin 19 yaş altı takımında mücadele eden Jin-ho Jo'yla profesyonel sözleşme imzalandığı TFF'ye bildirildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON TRANSFER EDİLDİ

Jin-ho Jo, geçtiğimiz yılın Mart ayında Fenerbahçe'ye transfer olmuş, sarı-lacivertli ekip şu açıklamayla transferi duyurmuştu:

"Güney Kore'nin Jeonbuk kulübünden transfer edilen 2003 doğumlu Jin-ho Jo, Güney Kore Futbol Federasyonu ile olan pürüzlerin FIFA nezdinde giderilmesinin ardından amatör sözleşme imzalanarak Akademimize katıldı."

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Son dakika haberi: Fenerbahçe Jin-ho Jo ile profesyonel sözleşme imzaladı
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