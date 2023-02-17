Son dakika haberi: Fenerbahçe Jin-ho Jo ile profesyonel sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Güney Kore'nin Jeonbuk kulübünden akademisine transfer ettiği 2003 doğumlu genç futbolcu Jin-ho Jo'yla profesyonel sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli ekibin 19 yaş altı takımında mücadele eden Jin-ho Jo'yla profesyonel sözleşme imzalandığı TFF'ye bildirildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZON TRANSFER EDİLDİ
Jin-ho Jo, geçtiğimiz yılın Mart ayında Fenerbahçe'ye transfer olmuş, sarı-lacivertli ekip şu açıklamayla transferi duyurmuştu:
"Güney Kore'nin Jeonbuk kulübünden transfer edilen 2003 doğumlu Jin-ho Jo, Güney Kore Futbol Federasyonu ile olan pürüzlerin FIFA nezdinde giderilmesinin ardından amatör sözleşme imzalanarak Akademimize katıldı."