Son dakika: Spor Toto Süper Lig’de 24, 25 ve 26. haftanın programları açıklandı

Son dakika haberine göre; Spor Toto Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftanın programları açıklandı.

ERTELEME MAÇLARININ TARİHLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor, Giresunspor Kayserispor, Fenerbahçe-Konyaspor ve Ümraniyespor-Adana Demirspor maçlarının 25 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacağını açıkladı.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş A.Ş. - Fraport TAV Antalyaspor Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacaktır.

Bununla birlikte, deprem felaketinden dolayı ertelenen Spor Toto Süper Lig 23. hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe A.Ş. - Arabam.com Konyaspor müsabakaları 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da, HangiKredi Ümraniyespor - Adana Demirspor müsabakası ise 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacaktır.



Fenerbahçe - Konyaspor

25 Şubat Cumartesi 19:00

Giresunspor - Kayserispor

25 Şubat Cumartesi 19:00

Ümraniyespor - Adana Demirspor

26 Şubat Pazar 16:00

Beşiktaş - Antalyaspor

26 Şubat Pazar 19:00