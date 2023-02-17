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Giriş Tarihi: 17.2.2023 14:48

Trabzonspor, Basel ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Basel ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 23 Şubat Perşembe günü deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı play-off turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 23 Şubat Perşembe günü deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı play-off turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda play-off turu ilk maçında oynayan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise dinamik ve teknik ısınmanın ardından 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi.

Dar alanda oyunla devam eden idman, dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavili takım, 19 Şubat Pazar günü yapacağı antrenmanla Basel maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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Trabzonspor, Basel ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı
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