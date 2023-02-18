Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach deplasmanından puansız döndü
Giriş Tarihi: 18.2.2023 20:38

Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach deplasmanından puansız döndü

AA
Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach deplasmanından puansız döndü

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Borussia Mönchengaldbach’a 3-2 yenildi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 21. haftasında Borussia Park'ta Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu.

Ev sahibi ekip, Dayot Upamecano'nun 8. dakikada kırmızı kart görmesiyle Bayern Münih'in kalan bölümde 10 kişi mücadele ettiği maçta 13. dakikada Lars Stindl'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Bavyera ekibi 35. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting'in topu filelere göndermesiyle skoru eşitledi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Mönchengladbach, 55. dakikada Jonas Hofmann ve 84. dakikada Marcus Thuram'ın golleriyle durumu 3-1 yaptı.

Bavyera ekibi 90+3. dakikada Mathys Tel ile bir gol daha buldu ve karşılaşma Borussia Mönchengladbach'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sezon ikinci mağlubiyetini alan Bayern Münih 43 puanda kaldı ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Borussia Mönchengladbach ise puanını 29'a çıkardı ve 8. sıraya yükseldi.

LEİPZİG 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Leipzig ekibi, deplasmanda Wolfsburg'u 3-0 yendi. Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada Leipzig'in golleri 14. dakikada Emil Forsberg, 85. dakikada Konrad Laimer ve 90+2. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.

Leipzig puanını 39'a çıkardı ve 5. sıradaki yerini korudu. Wolfsburg da puan cetvelinde 30 puanla 7. sırada yer alıyor.

Bundesliga'da bugün oynan diğer karşılaşmalarda Freiburg, deplasmanda Bochum'u 2-0, Stuttgart da sahasında Köln'ü 3-0 yendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Erzin'de işin aslı ortaya çıktı
SON DAKİKA | 296. saatte yeni mucize! Hatay'da 2 kişi enkazdan sağ çıkarıldı
Bakanlık 2013 yılında 'riskli mahalleler' için harekete geçti! Sol örgütler halkı kışkırtarak engelledi! O bölge de yerle bir oldu...
SON DAKİKA: İstanbul Valiliği'nden 93 okul için tahliye kararı: Güvenli okullara nakledeceğiz...
SON DAKİKA: Bakan Kurum'dan deprem sonrası yapılacak konutlarla ilgili açıklama: 3-4 katı geçmeyecek, mart ayında başlayacağız
Solun en büyük iyiliği
Son dakika: Adıyaman'da depremde yıkılan otelin sahipleri ve yöneticileri tutuklandı
Son dakika | Bakan Kurum’dan ‘Deprem bölgesindeki iller’ açıklaması: Yerleşim yerleri belirlendi
Fay hattı üzerindeki Kuyumcular Köyü neredeyse yok oldu... "Küçük kıyamet diyorlarsa, o burada oldu"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach deplasmanından puansız döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA