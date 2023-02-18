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Giriş Tarihi: 18.2.2023 10:37 Son Güncelleme: 18.2.2023 10:44

Bernard Mensah'tan depremzedelere destek! 40 bin TL'ye forma satın aldı...

İHA
Bernard Mensah’tan depremzedelere destek! 40 bin TL’ye forma satın aldı...

Kayserispor kaptanı Bernard Mensah, sarı kırmızılı takımın tarihi bir formasını depremzedeler yararına aldı. Mensah'ın 40 bin TL'ye aldığı formanın geliri depremzedelere harcanacak.

Kayserispor kaptanı Bernard Mensah, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere teknik heyet ve futbolcuların imzaladığı Kayserispor formasını açık artırmada 40 bin TL'ye satın aldı.

Kayserispor-Sivasspor Türkiye Kupası final maçı formasını en yüksek teklifi vererek satın alan Mensah ücretini vererek formayı aldı.

Mensah; "Tüm insanlığı derinden üzen depremde yaşamını yitirenler için dua ediyorum. Yaralılara şifa diliyorum. Hep birlikte acıyı paylaşmalıyız, destek olmalıyız. Benim için anlamı olan bu formayı daha anlamlı hale getiren depremzedeler için fayda verecek olmama çok sevindim. Umarım bir daha böyle acılar yaşamayız" dedi.

Forma satışından elde edilen 40 bin TL, Kayserispor'un taraftar grubu Kapalı Kale'ye gönderilerek depremzedeler yararına harcanması talebinde bulunuldu. Kapalı Kale taraftar grubu lideri Ahmet Dirgenali de, teşekkür ederek, bu gelirin son kuruşuna kadar depremzedeler yararına harcanacağı sözünü verdi.

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Bernard Mensah'tan depremzedelere destek! 40 bin TL'ye forma satın aldı...
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