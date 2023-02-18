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Giriş Tarihi: 18.2.2023 10:48

Erteleme maçı Cumartesi günü oynanacakKayserispor, Giresun deplasmanına gidecek

İHA
Erteleme maçı Cumartesi günü oynanacakKayserispor, Giresun deplasmanına gidecek

6 Şubat günü oynanması gereken ancak depremden dolayı tehir edilen Giresunspor-Kayserispor maçının tarihi belli oldu. Futbol Federasyonu, bu maçın 25 Şubat Cumartesi günü oynanmasına karar kıldı.

21 puanla 17. sırada bulunan Giresunspor ile 32 puanla 7. sırada bulunan Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig maçının günü ve saati belirlendi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; yaşanan depremden dolayı tehir edilen bu müsabaka 25 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

Maçın başlama saati 19:00 olarak duyuruldu. Fenerbahçe - Konyaspor tehir maçı da 25 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Bu maçın da başlama saati 19:00 olarak belirlendi.

Diğer yandan depremden ötürü tehir edilen Ümraniyespor - Adana Demirspor müsabakasının ise 26 Şubat Pazar günü saat 16:00'da oynanacağı açıklandı.

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Erteleme maçı Cumartesi günü oynanacakKayserispor, Giresun deplasmanına gidecek
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