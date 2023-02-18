Fenerbahçe’nin kan bağışı çağrısına tam destek! Jorge Jesus’ta katılım sağladı...

Merkez üssü Kahramanmaraş olmakla birlikte 10 ilde etkili olan ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası tüm spor camiası da tek yürek oldu.

Birçok kulüp, sporcu, yönetici ve taraftar yardım çağrılarına sessiz kalmayarak harekete geçti. Fenerbahçe'de depremzedelere destek için bölgeye çok sayıda tır ile yardım malzemesi göndermişti.

Sarı-lacivertli ekip, taraftarlara kan bağışı çağrısında bulunarak birçok kişiyi harekete geçirdi. Bu çağrıya futbolcularda destek vermişti ve teknik direktör Jorge Jesus'ta bağışa destek veren isimler arasında yer aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sarılacivertli kulübün Kızılay ile birlikte koordine ettiği ve yoğun ilgi gösterilen kan bağışı kampanyasına destek oldu.

Anı defterine, "Hepimizin elinden geldiğince yardımcı olması çok önemli" yazan Portekizli çalıştırıcı, kan vermek için gelenlere bağışlarından dolayı teşekkür etti.