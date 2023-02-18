Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hatayspor'da altyapı futbolcuları ve kaleci antrenörü depremde hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 18.2.2023 18:20

Hatayspor'da altyapı futbolcuları ve kaleci antrenörü depremde hayatını kaybetti

AA
Hatayspor’da altyapı futbolcuları ve kaleci antrenörü depremde hayatını kaybetti

Hatayspor Kulübü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden altyapı futbolcuları ve kaleci antrenörü için taziye mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremde yaşamını yitiren 15 yaş altı takımda yer alan futbolcu Fatin Can ve 14 yaş altı takım futbolcusu Hamza Sürer için başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, "15 yaş altı takımımızdan, evladımız Fatin Can'ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Evladımıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüz.

14 yaş altı takımımızın oyuncusu, evladımız Hamza Sürer'i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Evladımıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun. Bu acının tarifi yok." ifadeleri yer aldı.

Depremde vefat eden altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu için yayımlanan taziye mesajında ise "Altyapı kaleci antrenörümüz Hüseyin Danahaliloğlu'nu kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hüseyin hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun. Mekanın cennet olsun güzel insan. Seni unutmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Erzin'de işin aslı ortaya çıktı
SON DAKİKA | 296. saatte yeni mucize! Hatay'da 2 kişi enkazdan sağ çıkarıldı
Bakanlık 2013 yılında 'riskli mahalleler' için harekete geçti! Sol örgütler halkı kışkırtarak engelledi! O bölge de yerle bir oldu...
Son dakika: Adıyaman'da depremde yıkılan otelin sahipleri ve yöneticileri tutuklandı
Solun en büyük iyiliği
Son dakika | Bakan Kurum’dan ‘Deprem bölgesindeki iller’ açıklaması: Yerleşim yerleri belirlendi
SON DAKİKA: İstanbul Valiliği'nden 93 okul için tahliye kararı: Güvenli okullara nakledeceğiz...
Fay hattı üzerindeki Kuyumcular Köyü neredeyse yok oldu... "Küçük kıyamet diyorlarsa, o burada oldu"
CHP'li başkandan devletin çabalarına iftira atanları utandıracak sözler: Hiçbir ayrımcılık görmedik!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatayspor'da altyapı futbolcuları ve kaleci antrenörü depremde hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA