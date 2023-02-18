Napoli’den üst üste 7. galibiyet! Zirvede farkı iyice açtı...

Ligde şampiyonluğa oynayan lider Napoli, orta sıralardaki Sassuolo'ya konuk oldu.

Mapei Stadı'nda oynanan müsabakada konuk takım, 12. dakikada Gürcü oyuncusu Kvicha Kvaratskhelia ile 1-0 öne geçti.

Napoli, Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in 33.dakikasında farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Mücadelede başka gol olmayınca Napoli, Sassuolo'yu 2-0 mağlup etti ve lig liderliğini sürdürdü.

Bu sonuçla puanını 62'ye çıkartan Napoli, en yakın takipçisi ve henüz bu haftaki maçını oynamamış olan Inter ile arasındaki puan farkını 18'e yükseltti.

Napoli, bu akşamki galibiyetle ligdeki galibiyet serisini de 7 maça çıkardı.

Haftayı puansız kapatan Sassuolo ise 24 puanla 15. sırada kaldı.

Bu arada, Sassuolo kadrosundaki milli oyuncu Mert Müldür, yedek kulübesinde bulunmasına karşın bu maçta görev almadı.