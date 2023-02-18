Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Premier Lig’den Christian Atsu için taziye mesajı yayınlandı
Giriş Tarihi: 18.2.2023 13:34

Premier Lig’den Christian Atsu için taziye mesajı yayınlandı

İHA
Premier Lig’den Christian Atsu için taziye mesajı yayınlandı

İngiltere Premier Lig, Hatay’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Christian Atsu için taziye mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada "Christian Atsu’nun hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduk" ifadelerine yer verilirken, başta Atsu’nun ailesi ile arkadaşları olmak üzere depremden etkilenen herkese başsağlığı dilekleri iletildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu için İngiltere Premier Lig'den de taziye mesajı geldi.

Premier Lig, resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerde Christian Atsu'nun hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduk" ifadelerine yer verilirken, başta Atsu'nun ailesi ile arkadaşları olmak üzere depremden etkilenen herkese başsağlığı dilekleri iletildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Erzin'de işin aslı ortaya çıktı
Son dakika | Bakan Kurum’dan ‘Deprem bölgesindeki iller’ açıklaması: Yerleşim yerleri belirlendi
Son dakika: Adıyaman'da depremde yıkılan otelin sahipleri ve yöneticileri tutuklandı
SON DAKİKA | 296. saatte yeni mucize! Hatay'da 2 kişi enkazdan sağ çıkarıldı
Solun en büyük iyiliği
CHP'li başkandan devletin çabalarına iftira atanları utandıracak sözler: Hiçbir ayrımcılık görmedik!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Deprem provokatörü Kılıçdaroğlu!
Haftanın notları: Yardım ve yataklık!
Fay hattı üzerindeki Kuyumcular Köyü neredeyse yok oldu... "Küçük kıyamet diyorlarsa, o burada oldu"
ARKADAŞINA GÖNDER
Premier Lig’den Christian Atsu için taziye mesajı yayınlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA