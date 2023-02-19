Koca yürekli Livakovic

Türkiye Cumhuriyeti Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, Hırvatistan Milli Takımı'nın kalecisi Dominik Livakovic'in eldivenlerini ve formasını depremzedelere bağışladığını duyurdu. Paylaşım yapan Kıran, "Teşekkürler koca yürekli adam. Livakovic, 2022 Dünya Kupası'nda Brezilya karşısında takımını yarı finale çıkardığı formasını ve penaltıları kurtardığı eldivenini depremzedeler için kullanılmak üzere teslim etti" açıklamasında bulundu.Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bir destek de milli paralimpik atlet Hamide Kurt Doğangün'den geldi. 29 yaşındaki sporcu,vekazandığı altın madalyalarını açık artırma ile satılması amacıylaİngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, depremzedeleri unutmadı. Kulüp Vakfı Başkanı Freddie Hudson, afet bölgesineveoluşan iki tır yardım malzemesi gönderildiğini söyledi. Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan ve Türk Hava Yolları Londra Müdürü Celal Baykal'a teslim edilen destekler,Birçok sosyal sorumluluk projelerinde yer alandepremzedeler için de elini taşın altına koydu. Alman temsilcisi, Bundesliga'nın 21. haftasındave gelirin de afet bölgesine bağışlanacağını açıkladı.Japonya J1 Ligi'nde yardımcı antrenörlüğünü Serhat Umar'ın yaptığı Sanfrecce Hiroshima, sahasında Hokkaido Sapporo'yu ağırladığı maç öncesi depremzedeleri unutmadı.Kampanya önümüzdeki hafta Hiroshima'nın, Niigata karşılaşmasında da sürecek.Süper Lig takımıdeprem felaketinin ardından destek transferi kapsamında,transfer etti. Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor'un kanat oyuncusuile kadrosunu güçlendirdi. Spor Toto 1. Lig takımlarından Çaykur Rizespor ise, Yeni Malatyaspor'dan forvet Haqi Osman'ı aldığını duyurdu.