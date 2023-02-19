Koca yürekli Livakovic

Türkiye Cumhuriyeti Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, Hırvatistan Milli Takımı'nın kalecisi Dominik Livakovic'in eldivenlerini ve formasını depremzedelere bağışladığını duyurdu. Paylaşım yapan Kıran, "Teşekkürler koca yürekli adam. Livakovic, 2022 Dünya Kupası'nda Brezilya karşısında takımını yarı finale çıkardığı formasını ve penaltıları kurtardığı eldivenini depremzedeler için kullanılmak üzere teslim etti" açıklamasında bulundu.
Altın madalyalı destek
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bir destek de milli paralimpik atlet Hamide Kurt Doğangün'den geldi. 29 yaşındaki sporcu, 2016 İtalya AvrupaŞampiyonası'nda ve 2018Berlin Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyalarını açık artırma ile satılması amacıyla Galatasaray'ın düzenleyeceğimüzayedeye bağışladı.
Arsenal'den iki tır yardım
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, depremzedeleri unutmadı. Kulüp Vakfı Başkanı Freddie Hudson, afet bölgesine bin 500 adetprofesyonel uyku tulumu, kışlık giysi,mont, rüzgâr çadırları ve normal çadırlardan oluşan iki tır yardım malzemesi gönderildiğini söyledi. Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan ve Türk Hava Yolları Londra Müdürü Celal Baykal'a teslim edilen destekler, TK1986kargo seferiyle Adana'ya ulaştırılacak.
Dortmund'dan özel bağış
Birçok sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Borussia Dortmund, depremzedeler için de elini taşın altına koydu. Alman temsilcisi, Bundesliga'nın 21. haftasında Hertha Berlinile bugün oynayacağımaçta giyeceği 'özelsiyah forma'nın satışaçıkarılacağını ve gelirin de afet bölgesine bağışlanacağını açıkladı.
Japonya'dan 18 milyon TL
Japonya J1 Ligi'nde yardımcı antrenörlüğünü Serhat Umar'ın yaptığı Sanfrecce Hiroshima, sahasında Hokkaido Sapporo'yu ağırladığı maç öncesi depremzedeleri unutmadı. Hiroshimalı oyuncular, yaklaşık 11 bintaraftardan 1 milyon300 bin Yen(18.2 milyon TL)topladı. Kampanya önümüzdeki hafta Hiroshima'nın, Niigata karşılaşmasında da sürecek.
Paşa, Djilobodji'yi aldı
Süper Lig takımı Kasımpaşa, deprem felaketinin ardından destek transferi kapsamında, Gaziantep FK'dan stoperPapy Djilobodji'yi transfer etti. Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor'un kanat oyuncusu Saba Lobzhanidze ile kadrosunu güçlendirdi. Spor Toto 1. Lig takımlarından Çaykur Rizespor ise, Yeni Malatyaspor'dan forvet Haqi Osman'ı aldığını duyurdu.