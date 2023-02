Son dakika Galatasaray haberleri: Albert Riera'dan Fatih Terim itirafı! "İki yıl önce..."

Olimpija Ljubljana'nın teknik direktörlüğünü yapan Albert Riera, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

"FATİH TERİM'LE ÇOK İYİ BİR İLİŞKİM VAR"

Fatih Terim'den ne öğrendiğiyle ilgili gelen bir soruya Riera, "Onunla futbolcuyken de çalıştım. Antrenörlük kursuna gittiğimde beni aradı ve 'Gel buraya en iyilerle öğreneceksin' dedi. Onunla ve kulüple çok iyi bir ilişkim var." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'den övgüyle bahseden İspanyol çalıştırıcı, "Başka bir kuşaktan olan teknik adamlar, kendi tarzlarını empoze etmek istiyorlar. Çok fazla bilgiye sahipler ve bu yüzden de analistin rolü her şeyden daha önemli oluyor. Bir B planı, bir C planına sahip olmaya zorlanıyorsunuz. Belli ki Fatih Terim her şeyi kazanmış ve ona neyi değiştirmesi gerektiğini kim söyleyecek... İki yıl önce Beşiktaş'ın bir gol gerisinde ikinci olduk. Tıpkı ben oyuncuyken 2011'de oynadığımız gibi oynuyorduk." dedi.

DEPREM HAKKINDA

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası Selçuk İnan ve Gökhan Zan'ı aradığını söyleyen Riera, "Selçuk İnan ve Gökhan Zan ile görüştüm. Haberlerde görünenden çok daha kötü olduğunu söylediler. Birçok alanı etkiledi, birçok insanın yardıma ihtiyacı var. Enkaz altında kalan insanlar için her saniye bir ömür olabilir" açıklamasını yaptı.