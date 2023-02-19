Son dakika Galatasaray haberleri: Leo Dubois’dan büyük övgü! ’Avrupa’da böylesi yok’

Galatasaray'ın Fransız sağ beki Leo Dubois, kulüp dergisine samimi açıklamalarda bulundu. İşte Fransız yıldızın sözleri...

"DUYAR DUYMAZ GELMEK İSTEDİM"

Galatasaray'a transferin nasıl gerçekleşti, süreç nasıl gelişti? Bize anlatır mısın?

Galatasaray'ın bana ilgisini duyar duymaz, hemen gelmek istedim. Benim de kişisel olarak kupa kazanma isteğim vardı. Her ikisi de birleşince yani hem Galatasaray'ın kupa kazanması hem de benim isteğim, buraya geldim. Ve çok mutlu oldum.

"BANA SUNULAN PROJE DE BUYDU"

Yeni transferlerle ilgili düşüncelerini öğrenebilir miyiz?

Baktığımız zaman aslında dünya klasmanında bir kadromuz var. Avrupa'nın büyük kulüplerinden gelen oyuncularımız var. Bana sunulan proje de buydu. Ben de bu projenin içerisinde olmaktan çok mutluyum. Bu takıma, kupa kazanmak için geldim. Ve bugün baktığımız zaman iyi bir şekilde devam ediyoruz ve bu yolda da ilerliyoruz. Futbol kariyerinde ilk kez Fransa dışına çıktın.

"ÖZEL BİR FİLM GİBİ"

Başka bir ülkede futbol oynamak nasıl bir duygu?

Bu benim için özel bir macera oldu, sanki özel bir film gibi. Aradığım bir şeydi. 28 yaşıma geldim. Fransa'da yapacaklarımı tamamladığımı düşündüm. Yeni bir ülke, yeni bir futbol, yeni bir kültür, yeni bir lig. Tabii ki kolay olmuyor yeni bir kültüre alışmak ama bunların da beni zenginleştirdiğini düşünüyorum. Onun için gayet heyecanlı ve mutluyum.

"BENİM İÇİN GÜZEL BİR KEŞİF"

Takıma adaptasyon konusunda neler söylersin?

Adaptasyonum kolay oldu. Buraya gelir gelmez Galatasaray'ın tarihinin Fransız tarihi ile ne kadar birleşik olduğunu gördüm. Benim için açıksası güzel bir keşif oldu. Ancak soyunma odasında da daha çok İngilizce konuşuyoruz, ben de İngilizcemi geliştiriyorum ve ilerlemeye devam ediyorum. Adaptasyonumda herhangi bir sıkıntı yok.

"ORTAK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Takımda gerçekten çok iyi bir uyum var. Senin takım arkadaşların ve Okan Hoca ile ilgili görüşlerin nelerdir?

Takım arkadaşlarımdan bazılarını tanıyordum, bazılarını ise burada tanıdım. Açıkçası hepsinin kaliteli oyuncular olduğunu söyleyebilirim. Hepimizin ortak bir hedefi var; şampiyonluk yolunda ilerlemek ve bu yolda da tutkuyla ilerliyoruz, birlikte oynuyoruz. Okan Hocamızla ilgili olarak ise, onunla daha önce tanışmadım ama şimdi tanışma fırsatına eriştim. Birbirimizi keşfediyoruz. O da bizimle zaman zaman Franızca konuşuyor. Onunla da aynı hedefler doğrultusunda ilerliyoruz.

"SAĞ TARAFTA OYNAMAK İYİ"

Peki, sağ bekte oynamak mı yoksa sol bekte mi?

Bu benim için yeni bir keşif değil. Ama tercih yapmam gerekirse sağ tarafta oynamayı tercih ederim, sağ ayaklı biri olarak. Ancak daha öncede sol tarafta oynadım. Oradan bir alışkanlığım var. Benim için çok büyük bir fark yok. Oynadığım zaman hep en iyisini vermeye çalışıyorum. Bir taraftan da iyi şekilde orta yapabildiğimi düşünüyorum, ceza sahasına girebiliyorum. Bu benim işim ve bunu da hem kendim için hem de takımımın kazanması için yapıyorum.

"ŞAMPİYONLUK GELECEKTİR"

Defans hattında çok iyi bir uyum var... Senin görüşün nedir?

Şampiyon olmak için az gol yemek çok önemli. Ancak bununla da bitmiyor, aynı zamanda hücum hattınızın da iyi olması lazım ve bizim her iki tarafımız da iyi şekilde işliyor. Bu sadece defansın iyi yaptığı şey değil, takım olarak biz iyi oynuyoruz ve burada sadece defansa ya da hücum oyuncularına değil herkese ihtiyaç var. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece şampiyonluğun geleceğini düşünüyorum.

"KONSANTRASYON ÖNEMLİ"

Peki, hücum hattı için neler söylersin?

Yetenekli bir takıma sahibiz ve çok farklı yeteneklere sahip oyuncularımız var. Az gol yersek hücum hattımızın gol atması ile birlikte şampiyonluğa erişiriz. Tüm oyuncularımızın farklı karakteristik özellikleri var. Pivot olan var, golcü olan var, çalım atıp gole giden var. Rakiplerimize karşı ofansif anlamda üstün silahlarımız vaR. Biz konsantre olup her gün antrenmanlarda çalışmalarımıza devam edersek iyi bir yere geleceğimizi düşünüyorum.

"ŞUNUN FARKINA VARALIM..."

Müthiş bir galibiyet serisi yakaladık... Bizler profesyonel oyuncularız ve şunun farkına varmamız lazım ki, geçmiş geçmişte kalmıştır. Zafer kazanmışızdır ama bu geçmişte kalmıştır. Ancak tabii ki bu kazandığımız maçlar bir beklenti yaratıyor. Bizim de bu beklentinin altında kalmamamız lazım, bu nedenle her gün daha fazla çalışıp üzerine koyarak devam etmemiz gerekiyor.

"DERBİ HAFTASI ÇOK FARKLI"

Kazanılan derbi ile ilgili neler söylersin?

Derbi haftası çok farkılıydı, biz de en iyi şekilde o haftaya hazırlandık. Çok mutlu oldum kazandığımız için. Orada yaşadığımız atmosfer inanılmazdı, ancak tabii ki bu derbinin bir de ikinci ayağı var. Kendi stadımızda, kendi seyircimiz önünde oynayacağımız derbinin çok daha muhteşem olacağını düşünüyorum.

"AVRUPA'DA BÖYLESİ YOK"

Nef Stadı'nın atmosferini nasıl buluyorsun?

Açıkcası inanılmaz. Avrupa'da çok ender şekilde böyle atmsoferlerle karşılaşabiliyorsunuz. Bana daha önce Galatasaray taraftarından bahsedildi. Ancak o anları yaşamadan, o duyguları hissedemiyorsunuz Şu anda da tek hedefim kupalar kazanmak ve kazandıktan sonra da stadımızda, taraftarımızla beraber o duyguları yaşamak istiyorum.

"GÜZEL BİR DENGE VAR"

İstanbul ile ilgili düşüncelerini merak ediyorum...

İstanbul'u çok seviyorum. Kültürünü çok seviyorum. Açıkacası gastronomi ile ilgileniyorum. Fransa, her ne kadar gastronomide iyi olsa da burada da bunu fazlasıyla keşfediyorum. Ve çok ilgimi çekiyor. Daha çok şehri geziyorum, çok da mutluyum. Futbol hayatımla özel hayatım arasında güzel bir denge oluştu.

"TÜRK ÇAYI ÇOK İYİ"

Türk yemekleri ile aran nasıl?

Her sabah bir menemen yiyorum. Çöp şiş tarzı etleri seviyorum. Türkiye'de ekmek çok iyi. Ve tabii ki Türk Çayı.

"SİNİRLENDİĞİM KONULAR VAR"

Sakin bir yapın var. Hep böyle misin?

Beni de sinirlendiren konular var. Adaletsizlik, kaybetmek gibi konularda sinirlenebiliyorum. Ama bu konuda da ilerleme kaydettiğimi düşünüyorum. Daha sakin kalabiliyorum. Bu duyguları artık kendi içimde yaşıyorum ve hallediyorum.

"BİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM ETSİNLER"

Son olarak taraftara mesajın ne olur?

Bizi desteklemeye devam etsinler. Çünkü onlardan güç alıyoruz. Ve biz de sahada onlar için yüzde yüzümüzü değil yüzde yüz yirmi hatta yüzde yüz otuzumuzu verip devam edeceğiz. Hem kendi evimizde olsun, hem de deplasman maçlarında olsun onlara çok teşekkür ediyorum destekleri için.