Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı son yolculuğuna uğurlanıyor

87 yaşında hayata gözlerini yuman Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı için veda töreni düzenleniyor.
Uzun süredir boğuştuğu sağlık sorunlarına yenik düşen efsane teknik adamın naaşı, Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'ne getirildi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve kaptan Uğurcan Çakır başta olmak üzere bordo-mavili kulübün birçok önde gelen ismi veda töreninde hazır bulundu.
Burada düzenlenen törenin ardından Özyazıcı'nın cenazesi, öğle namazını müteakip İskenderpaşa Camii'nde kılınacak ve ardından Sülüklü Mezarlığı'na defnedilecek.