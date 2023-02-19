Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı son yolculuğuna uğurlanıyor
Giriş Tarihi: 19.2.2023 11:25

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı son yolculuğuna uğurlanıyor

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı son yolculuğuna uğurlanıyor

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı, son yolculuğuna uğurlanıyor. Efsane isim için Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde veda töreni düzenleniyor.

87 yaşında hayata gözlerini yuman Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı için veda töreni düzenleniyor.

Uzun süredir boğuştuğu sağlık sorunlarına yenik düşen efsane teknik adamın naaşı, Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'ne getirildi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve kaptan Uğurcan Çakır başta olmak üzere bordo-mavili kulübün birçok önde gelen ismi veda töreninde hazır bulundu.

Burada düzenlenen törenin ardından Özyazıcı'nın cenazesi, öğle namazını müteakip İskenderpaşa Camii'nde kılınacak ve ardından Sülüklü Mezarlığı'na defnedilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

"Deprem bölgesi riskli değilmiş" yalanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yanıt
CHP'li Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Erzin'de işin aslı ortaya çıktı
Son dakika: Kahramanmaraş Göksun'da 5.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika: 12. kez toplanan 'Altılı Koalisyon' deprem manipülasyonunu devam ettirdi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bakanlık 2013 yılında 'riskli mahalleler' için harekete geçti! Sol örgütler halkı kışkırtarak engelledi! O bölge de yerle bir oldu...
Son dakika | Fuat Oktay duyurdu: Depremzedeler için "Evim Yuvan Olsun" kampanyası
Fay hattı üzerindeki Kuyumcular Köyü neredeyse yok oldu... "Küçük kıyamet diyorlarsa, o burada oldu"
Altılı Masa puslu havada avlanmaya çalışıyor
Erken olmasına erken de...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı son yolculuğuna uğurlanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA