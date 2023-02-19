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Giriş Tarihi: 19.2.2023 14:31

Tanju Çolak’tan Diyarbakırlı depremzedelere yardım

İHA
Tanju Çolak’tan Diyarbakırlı depremzedelere yardım

Türkiye’de 'gol kralı' olarak tarihe geçen eski futbolcu Tanju Çolak, Diyarbakır’da depremzedelerle buluştu.

Merkez Kayapınar ilçesinde depremzedelerle buluşan Çolak, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman ile birlikte çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret ederek, afet sonrası moral desteğinde bulundu. Türk futbol tarihindeki önemli katkılarıyla ve Altın Ayakkabı ödülüyle tanınan Çolak, çocuklarla sohbet ederek futbol topu hediye etti.

Vatandaşın ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Çolak, afetzedelerin sofralarına konuk oldu, onlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Çolak, ziyareti ile ilgili yaşadığı duyguyu şöyle açıkladı:

"Buraya depremzede vatandaşları mutlu etmek için geldim. Onlarla kucaklaştık, onlara moral verdik. Bu buluşmayı Kayapınar Kaymakamımız Arif Karaman ile gerçekleştirdik. Kendisine en içten duygularımla teşekkür ederim."

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Tanju Çolak’tan Diyarbakırlı depremzedelere yardım
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