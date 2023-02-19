Taraftardan Dybala presi

F.Bahçe taraftarı şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray'ın İcardi ve Mertens'e rağmen kadrosuna Zaniolo'yı da katmasının tedirginliğini yaşıyor. Yönetime sosyal medya aracılığıyla transfer baskısı yapan sarı-lacivertliler bir yandan da ismi F.Bahçe ile anılan isimlere pres uyguluyor. 12 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi olan Paulo Dybala için seferberlik ilan eden taraftarlar Arjantinli futbolcuya 'Come to Fenerbahçe' (F.Bahçe'ye gel) mesajları atıyor. 2015 senesinde Palermo'dan Juventus'a 41 milyon Euro'ya transfer olan 29 yaşındaki forvet arkası, bu sezon Roma ile 22 maça çıkarken, 11 gol-7 asistlik katkı sağladı.