Adana Demirspor, depremzedeler için Roma ile temsili maç yapacak

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok şehirde yıkıcı hasarlara sebep olan depremlerde zarar görenler için yardım kampanyaları sürüyor.

Adana Demirspor da bu kapsamda İtalyan kulübü Roma ile 22 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de temsili bir mücadele yapacak. Fiziki bir müsabaka oynanmayacak, sadece yardım amaçlı düzenlenecek bu temsili karşılaşma için 33 bin bilet, bugün 14.00'te satışa sunulacak ve maç saatine kadar devam edecek. Bilet satışından elde edilen gelir depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.