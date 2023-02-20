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Giriş Tarihi: 20.2.2023 17:39

Altınordu, Mustafa Karaman'la profesyonel sözleşme imzaladı

AA
Altınordu, Mustafa Karaman’la profesyonel sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, genç futbolculardan orta saha oyuncusu Mustafa Karaman'ı profesyonel yaptı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 18-19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Mustafa Karaman için Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki imza törenine genç futbolcunun ailesinin yanı sıra Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) İdari Direktörü Ahmet Furkan Can, ALFA Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu ve ALFA Teknik Direktörü Bülent Kayıtken'in de katıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Karaman, Altınordu'dan önce başka takımlarda da forma giydiğini belirterek, "Altınordu'nun genç futbolculara önem verdiğini bilerek buraya geldim. Çok kısa zamanda bu ailenin bir parçası oldum ve çok güzel duygularla imzamı atıyorum. Hocalarımızın verdiği şansları iyi değerlendirip önce A Takımımıza yükselip sonra da kulübümüzün hedefi ve misyonu doğrultusunda Avrupa'ya transfer olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Futbola Kavacık'ta başlayan 19 yaşındaki Mustafa Karaman daha önce Beşiktaş ve Galatasaray altyapılarında da forma giydi.

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Altınordu, Mustafa Karaman'la profesyonel sözleşme imzaladı
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