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Giriş Tarihi: 20.2.2023 11:08 Son Güncelleme: 20.2.2023 11:37

Carlo Ancelotti'den Vinicius Junior ve Türkiye sözleri! "Türkiye'ye de saygısızlık"

Carlo Ancelotti’den Vinicius Junior ve Türkiye sözleri! Türkiye’ye de saygısızlık

Merkez üssü Kahramanmaraş olmakla birlikte 10 ilde etkili olan ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası yaralar sarılmaya devam ederkeni birçok kulüp, yönetici, futbolcu ve taraftarda adeta tek yürek oldu. Birçok yabancı kulüp ve taraftarda bu zorlu süreçte Türkiye'nin yanında oldu ve maçlardan önce 1 dakikalık saygı duruşları yapıldı. İspanya La Liga ekiplerinden Carlo Ancelotti'de Osasuna Real Madrid maçında yapılan saygı duruşu sırasında Osasunalı taraftarlar, Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'a ırkçı ve küfür içeren tezahüratlar yaptı. Ancelotti, bu olay için "Bir dakikalık saygı duruşu sırasında olanlar, Vinicius'a olduğu kadar Türkiye ve Suriye'ye de saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in cumartesi akşamı Osasuna ile deplasmanda oynadığı maç öncesi Türkiye ve Suriye'deki deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybeden insanlar için bir dakikalık saygı duruşu düzenlendi.

Osasunalı taraftarlar, saygı duruşu sırasında Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'a ırkçı ve küfür içeren tezahüratlar yaptı. Bu yapılan saygısızlık, İspanya'da da gündem oldu.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç sonunda kendisine bu konu hakkında gelen soruya, "Bir dakikalık saygı duruşu sırasında olanlar, Vinicius'a olduğu kadar Türkiye ve Suriye'ye de saygısızlıktır!" dedi.

İtalyan teknik adam, "Vinicius maçta ise her zamanki gibi muhteşemdi. Fiziksel nitelikleri olağanüstüydü ve maçın galibi oldu. Açılış golünün de asistini yaptı ve birkaç pozisyona girdi." ifadelerini kullandı.

Real Madrid, mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı.

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Carlo Ancelotti'den Vinicius Junior ve Türkiye sözleri! "Türkiye'ye de saygısızlık"
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