Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’nın annesi vefat etti

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Şükriye Hurma'nın cenazesinin yarın Tuzla Yıldız Cami'nden öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla defnedileceği belirtildi.

Süleyman Hurma, geçtiğimiz hafta bir süredir tedavi gören babası Ziya Hurma'yı da kaybetmişti.

Uzun süredir tedavi gören Şükriye Hurma, geçtiğimiz hafta vefat eden eşi Ziya Hurma'yla aynı yere, Tuzla Aydınlı Köyü Mezarlığı'na defnedilecek.

Cenazeye teknik ekip ve futbolcular da katılacak.

TFF'DEN TAZİYE MESAJI

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Asbaşkanı Süleyman Hurma'nın annesi Şükriye Hurma'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Şükriye Hurma'ya Allah'tan rahmet, Sayın Süleyman Hurma, ailesi, yakınları ve Fatih Karagümrük camiasına başsağlığı dileriz." denildi.