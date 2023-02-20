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Giriş Tarihi: 20.2.2023 11:45

Göztepe'den Arda atağı

DHA
Göztepe’den Arda atağı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, ligden çekilen Gaziantep FK'dan stoper Arda Kızıldağ'ı gündemine aldı.

Kahramanmaraş'ta merkezli depremler nedeniyle bu sezon Süper Lig'den çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'da görev yapan oyuncularla ilgilenen sarı-kırmızılıların Arda için girişimlere başladığı ifade edildi.

Göztepe'nin 24 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralayabileceği ifade edildi. Gençlerbirliği altyapısında futbola başlayan Arda, Hacettepe'de kiralık olarak oynadı.

Bu sezon başında Gençlerbirliği'nden Gaziantep FK'ya gelen Arda Kızıldağ, 8 Süper Lig müsabakasında forma giydi. Toplam 418 dakika sahada kalan futbolcu 1 kez de gol sevinci yaşadı.

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Göztepe'den Arda atağı
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