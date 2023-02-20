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Giriş Tarihi: 20.2.2023 18:19

Hasan Çavuşoğlu'ndan taraftara "tribünleri doldurun" çağrısı

AA
Hasan Çavuşoğlu’ndan taraftara tribünleri doldurun çağrısı

Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, depremden zarar görenlerin yararına Galatasaray ile yapacakları hazırlık maçında taraftarların tribünleri doldurması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, gazetecilere yatığı açıklamada, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraşlı merkezli depremler nedeniyle çok üzgün olduklarını belirtti.

Ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini dile getiren Çavuşoğlu, yaraların sarılması için ellerinden gelen desteği verdiklerini kaydetti.

Bu anlamda 26 Şubat Pazar günü Kırbıyık Holding Stadyumu'nda Galatasaray ile hazırlık maçı yapacaklarını anımsatan Çavuşoğlu, "Maçın gelirinin tamamı AFAD'a bağışlanacak. Birlik ve beraberlik içinde olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimine teşekkür ediyorum. Taraftarları bu maça davet ediyorum. Stadyumun bu maçta dolu olacağına inanıyoruz. Alanya halkı bu konularda duyarlıdır." diye konuştu.

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Hasan Çavuşoğlu'ndan taraftara "tribünleri doldurun" çağrısı
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