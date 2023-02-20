Jorge Jesus üçlü savunmadan vazgeçmiyor! Karagümrük maçında üçlüye dönüş sinyalini verdi...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sezon başında teknik direktörlük görevine getirilen Jesus, çok iyi bir başlangıç yaptı. Dünya Kupası ardından liderliği Galatasaray'a kaptıran ve zirveden 6 puan geride olan sarı-lacivertli ekip, sezon sonu şampiyonluk için kadrosuna takviyeler yaparken, Jesus kadro planlamasında üçlü savunmadan vazgeçmiyor. Bu sezon çok eleştirilen üçlü defans sistemine Kahramanmaraş merkez üssü olmakla birlikte 10 ilde meydana gelen ve 'asrın felakati' olarak adlandırılan depremler sonrası, liglere verilen arada Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında dönüş sinyali veren Jesus 3'lü defanstan vazgeçemiyor.
Süper Lig'de startı cumartesi günü sahasında Konyaspor ile oynayacağı erteleme maçıyla verecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, üçlü defansa dönüşün sinyallerini veriyor. Önceki gün Samandıra'da Karagümrük ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 4-2 kazanan sarı-lacivertlilerde Portekizli hoca, savunmayı Serdar-Szalai-Peres ile kurdu. Derbilerdeki kötü sonuçlardan sonra çok sert eleştirilen ve sistemini 4-1- 3-2'ye çevirmek zorunda kalan tecrübeli çalıştırıcının aklının, üçlü sistemde olduğu ve bunu uygulamayı ciddi bir şekilde düşündüğü öğrenildi.
SIK SIK UYARIDA BULUNUYOR
Luan Peres'in iyileşip 90 dakikayı çıkaracak duruma gelmesiyle birlikte eli rahatlayan tecrübeli hoca, bir yandan da lige hızlı bir giriş yaparak zirve ile arasındaki farkı kapatmayı hedefliyor. Seri galibiyetlerle liderliği almayı isteyen Jorge Jesus, bu konuda oyuncularına da sık sık 'Hata istemiyorum' uyarısında bulunuyor.
JOAO PEDRO SEVİNCİ
SARI-lacivertlilerde, Joao Pedro sevinci yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Brezilya asıllı İtalyan forvet, Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında son 15 dakika forma giydi. Teknik heyetin durumunu yakından takip ettiği 30 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki aydan itibaren tam formuyla takıma katkı verebileceği ifade edildi. Joao Pedro, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 karşılaşmada 2 gol, 1 asist kaydetti.