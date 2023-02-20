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Giriş Tarihi: 20.2.2023 12:18

Manisaspor'da tesisler depremzedeler için yenileniyor

DHA
Manisaspor’da tesisler depremzedeler için yenileniyor

Kahramanmaraş merkez üssü olmakla birlikte 10 ilde etkili olan ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası spor camiası adeta tek yürek oldu. Birçok yönetici, spor kulübü, futbolcu ve taraftar depremzedelere destek için harekete geçti. Ülkemizi köklü takımlarından Manisaspor'da depremzedeler için tesisini açmıştı ve şimdi de yeni bir karara imza atarak, depremzedeler için tesisleri yenileme kararı alındı.

Ülkemizin yaşadığı yüzyılın en büyük deprem felaketlerinin ardından Tarış Almış Spor Tesisleri'nin kapılarını 1 yıllığına depremzedelerin konaklayabilmeleri için açma kararı alan Manisa'nın şu an Süper Amatör Lig'de yer alan köklü kulübü Manisaspor'da tesislerde yenileme çalışmaları başlatıldı.

Depremzedeler için tesislerin içini yenileyip şartlarını daha uygun hale getirmeye çalışan siyah-beyazlılara anlamlı projede Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Yunusemre Belediyesi, Yunusemre Kaymakamlığı, Yunusemre Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Amatör Spor Kulüpler Federasyonu, iş insanları, firmalar ve sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.

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Manisaspor'da tesisler depremzedeler için yenileniyor
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