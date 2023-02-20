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Giriş Tarihi: 20.2.2023 10:42

Paris St Germain'de Kylian Mbappe Neymar krizi!

Paris St Germain’de Kylian Mbappe Neymar krizi!

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih maçının ardından PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin yaptığı açıklamalar sonrası gözler Neymar'a çevrilmişti. Mbappe, Brezilyalı yıldızı kastetmediğini söyledi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile karşılaşan ve Parc des Princes'te 1-0 kaybeden PSG'de maç sonu Kylian Mbappe sert açıklamalar yaptı.

Fransız yıldız maçın ardından verdiği röportajda daha iyi beslenmeleri ve uyku saatlerine dikkat etmeleri gerektiğini söylemişti. Mbappe'nin bu açıklamalasından sonraki gün Neymar'ın geç saatlerde eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları paylaşılmıştı.

Kylian Mbappe, Lille ile oynanan ve 4-3 kazanılan maçın ardından Bayern Münih ardından söylediği sözlere açıklık getirdi.

"Kimseye saldırmadım" diyen Mbappe, "Daha iyi uyumalıyız ve beslenmeliyiz dediğimde Neymar'ı işaret etmedim. Umarım sakatlığı ciddi değildir. Çabuk dönmesini umuyorum, ona ihtiyacımız var."

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Paris St Germain'de Kylian Mbappe Neymar krizi!
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