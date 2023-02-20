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Giriş Tarihi: 20.2.2023 08:12

Son dakika Fenerbahçe haberi: Enner Valencia için tehlike kapıda! Ayrılık ve...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Enner Valencia için tehlike kapıda! Ayrılık ve...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Brezilya basınında yer alan haberlere göre; İnternacional, bu sezon attığı gollerle Fenerbahçe'yi sırtlayan Enner Valencia'yı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Eğer Ekvadorlu futbolcunun sözleşmesi uzatılmaz ve Valencia, İnternacional ile anlaşırsa, sezon sonunda bedelsiz olarak yuvadan uçacak.

Bu sezon attığı gollerle Fenerbahçe'yi sırtlayan Enner Valencia için sürpriz bir talip çıktı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre; İnternacional, 33 yaşındaki forveti kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Brezilya kulübünün, Valencia ile temas kurduğu ve oyuncuya sezon sonunda imza attırmak için büyük çaba harcadığı aktarıldı.

TEHLİKE KAPIDA

Sözleşmesi haziran ayında bitecek olan tecrübeli futbolcu ise F.Bahçe ile kontrat uzatma konusunda pazarlık halinde. Eğer Ekvadorlu futbolcunun sözleşmesi uzatılmaz ve Valencia, İnternacional ile anlaşırsa, sezon sonunda bedelsiz olarak yuvadan uçacak.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Enner Valencia için tehlike kapıda! Ayrılık ve...
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