Son dakika Galatasaray haberleri: Wanda Nara’dan flaş Icardi sözleri! ’Evliliğimiz benim için şans ama onun için...’

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin eşi olan ve menajerliğini yapan Wanda Nara, Arjantin basınına konuştu.

Arjantin'de salı günü yayınlanacak bir programda konuklardan biri olan Nara'nın, fragmanda Icardi ile ilgili sözlerine yer verildi.

Wanda Nara, Mauro Icardi için, "O benim kocam. Birlikteyiz, her zaman aile olduk. Neredeyse 10 yıldır evliyiz, bu benim için bir şans ama onun için bilmiyorum. Umarım bu durum hep devam eder." dedi.

2014 yılından bu yana evli olan Mauro Icardi ve Wanda Nara çiftinin 2 çocuğu bulunuyor.

Galatasaray'a PSG'den transfer olan Icardi, sarı-kırmızılı forma altında bu sezon 13 maça çıkan 30 yaşındaki Icardi, 9 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.