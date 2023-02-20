Son üç sezona açık ara fark!

Bu dönemin en pahalı transferi, Aslan'ın renklerine bağladığı Nicolo Zaniolo (15 milyon Euro) olduüzyılın felaketini yaşayan ülkemizde ara transfer dönemi,Geride kalan zaman zarfında 74 futbolcuya toplamdaSırasıyla 20-21'de 24.7 milyon Euro harcayan ekiplerin kasasından 21-22'de 12.5 milyon, 19-20 sezonunda 6.7 milyon Euro çıkmıştı.oplam rakam olan 39.7 milyon Euro'nunveharcadı. 3 futbolcuyu renklerine bağlayan Aslan'ın cebinden 15.4 milyon Euro çıkarken Kanarya 4 oyuncuya 14 milyon Euro verdi. Beşiktaş, 5 isme 6.5 milyon Euro ödedi. Trabzonspor'un kadrosuna kattığı 1 futbolcu (Markovic) için kasasından para çıkmadı. Roma'dan Zaniolo'yu 15 milyon Euro'ya alan G.Saray, ara dönemin en pahalı transferine imza atarkenBeşiktaş iseverdi.epremden en olumsuz şekilde etkilenen, bu yüzden Süper Lig'den çekilmek zorunda kalanGaziantep, bu isimlerden Medipol Başakşehir'e transfer olanMacaristan'ın Ferencvaros takımının yolunu tutankiralama bedeli kazandırdı.Süper Ligi, transfere harcadığı 39.7 milyon Euro ile Avrupa'da ilk 5'e adını yazdırdı. Bonservise ve kiralamaya en çok para veren dördüncü lig olarak konumlandı. Ligimiz, İspanya La Liga (33.5 milyon Euro), İtalya Serie A (32.7 milyon Euro) ile Liga Portugal (28.9 milyon Euro)'ı geçmeyi başardı.Süper Lig takımlarının ara dönemde yaptığı transferler hakkındaki yorumunuz nedirYeni isimlerle ligin tadı geri gelirÖzellikle Beşiktaş ve Trabzon için problemli geçen bir ilk yarı yaşandı. Bu dönemi nokta atışlarla değerlendiren takım Beşiktaş oldu.Hadziahmetovic ile beraber takım kalitesini yükselttiler. Depremin yaraları sarılırken, o takımlardan gelenlerin yerli sayılması büyük kulüpler için cazibeyi arttırdı. Galatasaray, Zaniolo ile son yılların en iddialı transferini yaptı. 3 yerli probleminde çektiği sıkıntıyı da Adekugbe ile giderdi. Trabzon, tempolu oyuncu eksiğini Markovic ile kapattı. F.Bahçe, Samet hamlesini yeterli gördü. Yabancı sayısından dolayı hareket alanı kısıtlıydı.En önemli hamle Nicolo Zaniolo olduDeprem felaketi sonrası Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekilmeseydi bu kadar yüksek bir transfer politikası izlenmezdi. Kulüplerimiz, bu iki ekipten oyuncular transfer ettiler.Kasımpaşa, eksiklerini G.Antep'ten tamamladı. Sivaslı Uğur ile Antalyalı Güray'ı transfer etmek isteyen Galatasaray, onların yerine Adekugbe'yi aldı. Beşiktaş, Amir ve Maxim'i transfer etti. Fenerbahçe de defans sorununu Oosterwolde ve Samet ile çözdü. En önemli transferi Galatasaray, Roma'dan Zaniolo'yu alarak yaptı. İtalyan futbolcu çok yetenekli, milli takımda da görev yapıyor.Sonuçta kiralık gelen oyuncular 3 ay görev yapacak.Başka takımlarda görmek acı vericiLigin kalanında Hatay ve Gaziantep FK'lı futbolcuları başka takımda görmek bir taraftan içimi acıtıyor, bir taraftan da bunlar profesyonel sporcu, sahadan uzak kalmamalı diyorum. Ara transferin bombası elbette ki Zaniolo oldu.Beşiktaş'ta da taşlar yerinden oynadı. Özellikle Maxim, Beşiktaş hücumlarında liderlik rolüne soyunabilir. 40 milyon Euro ara transfer için yüksek bir rakam. Ancak bir yandan transfer döneminin uzaması, diğer yandan ligin tatil edilmesi derken doğrusu bu günlerde kâr-zarar hesabı yapmaktan daha çok insanımızın acılarını paylaşıyoruz. Ümit ediyorum, sporun birleştiriciliği, bugüne kadar taraftarların tek yürek olması ve