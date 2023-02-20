Süper Lig takımları son 3 sezonda rekor harcama yaptı! ilk sırada o takım yer aldı...

Bu dönemin en pahalı transferi, Aslan'ın renklerine bağladığı Nicolo Zaniolo (15 milyon Euro) oldu. Yüzyılın felaketini yaşayan ülkemizde ara transfer dönemi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun girişimiyle 5 Mart'a kadar uzatıldı.

Geride kalan zaman zarfında 74 futbolcuya toplamda 39.7 milyon Euro bonservis veya kiralama bedeli ödeyen Süper Lig takımları, ara transfer döneminin son 4 sezondaki rekorunu kırmayı başardı.

Sırasıyla 20-21'de 24.7 milyon Euro harcayan ekiplerin kasasından 21-22'de 12.5 milyon, 19-20 sezonunda 6.7 milyon Euro çıkmıştı.



HARCAMANIN %74'ÜNÜ G.SARAY VE F.BAHÇE YAPTI

Toplam rakam olan 39.7 milyon Euro'nun yüzde 74'ünü tek başlarına G.Saray ve F.Bahçe harcadı. 3 futbolcuyu renklerine bağlayan Aslan'ın cebinden 15.4 milyon Euro çıkarken Kanarya 4 oyuncuya 14 milyon Euro verdi. Beşiktaş, 5 isme 6.5 milyon Euro ödedi. Trabzonspor'un kadrosuna kattığı 1 futbolcu (Markovic) için kasasından para çıkmadı. Roma'dan Zaniolo'yu 15 milyon Euro'ya alan G.Saray, ara dönemin en pahalı transferine imza atarken F.Bahçe, 6 milyon Euro ile en yüksek ücreti Oosterwolde'ye, Beşiktaş ise Amir Hadziahmetovic için Konyaspor'a 3.2 milyon Euro bonservis verdi.

HATAYSPOR VE GAZİANTEP'TEN 26 FUTBOLCU GİTTİ

Depremden en olumsuz şekilde etkilenen, bu yüzden Süper Lig'den çekilmek zorunda kalan Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK'dan toplamda 26 futbolcu kiralık olarak ya da bonservisiyle ayrıldı. Gaziantep, bu isimlerden Medipol Başakşehir'e transfer olan Joao Figueiredo'dan 650 bin Euro destek aldı. Macaristan'ın Ferencvaros takımının yolunu tutan Mehdi Boudjemaa ise Hatayspor'a 100 bin Euro kiralama bedeli kazandırdı.



BONSERVİS BEDELİNDE AVRUPA'DA 4 NUMARA

Türkiye Süper Ligi, transfere harcadığı 39.7 milyon Euro ile Avrupa'da ilk 5'e adını yazdırdı. Bonservise ve kiralamaya en çok para veren dördüncü lig olarak konumlandı. Ligimiz, İspanya La Liga (33.5 milyon Euro), İtalya Serie A (32.7 milyon Euro) ile Liga Portugal (28.9 milyon Euro)'ı geçmeyi başardı. İngiltere Premier Lig (829.9 milyon Euro), Fransa Ligue 1 (127.9 milyon Euro) ve Almanya Bundesliga (66 milyon Euro) ise ilk üçü oluşturdu.



NE DEDİLER

Süper Lig takımlarının ara dönemde yaptığı transferler hakkındaki yorumunuz nedir



GÜRCAN BİLGİÇ

Yeni isimlerle ligin tadı geri gelir

Özellikle Beşiktaş ve Trabzon için problemli geçen bir ilk yarı yaşandı. Bu dönemi nokta atışlarla değerlendiren takım Beşiktaş oldu. Weghorst'un gitmesiyle Aboubakar'ı aldılar, Maxim gibi problem çözen bir ismi kadroya kattılar, Hadziahmetovic ile beraber takım kalitesini yükselttiler. Depremin yaraları sarılırken, o takımlardan gelenlerin yerli sayılması büyük kulüpler için cazibeyi arttırdı. Galatasaray, Zaniolo ile son yılların en iddialı transferini yaptı. 3 yerli probleminde çektiği sıkıntıyı da Adekugbe ile giderdi. Trabzon, tempolu oyuncu eksiğini Markovic ile kapattı. F.Bahçe, Samet hamlesini yeterli gördü. Yabancı sayısından dolayı hareket alanı kısıtlıydı. Sıkıntılı günlerde yenilerle beraber ligin tadı geri gelir ve umarım bir nebze olsun insanlara acılarını unuttururlar.



LEVENT TÜZEMEN

En önemli hamle Nicolo Zaniolo oldu

Deprem felaketi sonrası Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekilmeseydi bu kadar yüksek bir transfer politikası izlenmezdi. Kulüplerimiz, bu iki ekipten oyuncular transfer ettiler. Ama en önemlisi bu isimlerin Türk olarak oynayacak olması. Kasımpaşa, eksiklerini G.Antep'ten tamamladı. Sivaslı Uğur ile Antalyalı Güray'ı transfer etmek isteyen Galatasaray, onların yerine Adekugbe'yi aldı. Beşiktaş, Amir ve Maxim'i transfer etti. Fenerbahçe de defans sorununu Oosterwolde ve Samet ile çözdü. En önemli transferi Galatasaray, Roma'dan Zaniolo'yu alarak yaptı. İtalyan futbolcu çok yetenekli, milli takımda da görev yapıyor. Trabzonspor, Markovic ile kanadına hız kattı. Sonuçta kiralık gelen oyuncular 3 ay görev yapacak. Büyük kulüpler, yurt dışından transfer yapmak yerine ligi bilen isimleri, G.Antep ve Hatay'dan aldı.



BÜLENT TİMURLENK

Başka takımlarda görmek acı verici

Ligin kalanında Hatay ve Gaziantep FK'lı futbolcuları başka takımda görmek bir taraftan içimi acıtıyor, bir taraftan da bunlar profesyonel sporcu, sahadan uzak kalmamalı diyorum. Ara transferin bombası elbette ki Zaniolo oldu. G.Saray, bu oyuncudan kısa ya da uzun vadede önemli bir para kazanacak. Beşiktaş'ta da taşlar yerinden oynadı. Özellikle Maxim, Beşiktaş hücumlarında liderlik rolüne soyunabilir. 40 milyon Euro ara transfer için yüksek bir rakam. Ancak bir yandan transfer döneminin uzaması, diğer yandan ligin tatil edilmesi derken doğrusu bu günlerde kâr-zarar hesabı yapmaktan daha çok insanımızın acılarını paylaşıyoruz. Ümit ediyorum, sporun birleştiriciliği, bugüne kadar taraftarların tek yürek olması ve liglerin başlamasının vereceği heyecan bir nebze herkese moral olur.