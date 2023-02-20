Victor Nelsson’dan örnek davranış! 2 formasını depremzedelere bağışlanması için F.Bahçe taraftarına verdi

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın kuzeyinde yaşayan Nelsson'un babası Claus Nelsson, oğlunun imzaladığı iki formayı, tanıdığı Hüseyin Kökten adındaki Fenerbahçe taraftarı dostuna vererek, depreme katkı yapmasını istediğini söyledi.

Kökten ise sosyal medya hesabına, "Benim nasıl bir Fenerli olduğumu herkes iyi bilir. Burada söz konusu birlik olma zamanı. Dostum Claus Nelsson'a çok teşekkür ederim. Yakında, Fenerbahçe, Türk Milli Takımı formalarıyla birlikte Nelsson'un imzalı formalarını da açık arttırmayla satışa çıkararak elde edilecek paranın tamamını Türkiye'ye depremzedelere yardım için göndereceğim" diye yazdı.

ANTALYA'YA GİDİYORLAR

Florya'da dün sabah yaptığı antrenmanla İstanbul'daki çalışmalarını tamamlayan Galatasaray'ın Antalya kampı başlıyor. Antalya'ya bu sabah gidecek olan Cim-Bom, 6 gün boyunca çalışmalarını burada sürdürecek.